Неожиданный результат воздействия загрязнения воздуха на детей установили ученые

Загрязнение воздуха влияет на уровень самоповреждений

https://racurs.ua/n160390-neojidannyy-rezultat-vozdeystviya-zagryazneniya-vozduha-na-detey-ustanovili-uchenye.html

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Влияние в детстве повышенного уровня двух распространенных загрязнителей воздуха — твердых частиц с аэродинамическим диаметром менее 2,5 мкм (PM2.5) и диоксида азота (NO2) — повышает уровень самоповреждений (умышленного повреждения своего тела по внутренним причинам без суицидальных намерений) в дальнейшей жизни.

Это установила группа ученых из Великобритании и Дании, проанализировав данные о более 1,4 млн датчан в возрасте до 37 лет, сообщает пресс-служба Университета Манчестера.

Наши результаты дополняют растущую базу данных, свидетельствует о том, что более высокий уровень загрязнения воздуха связан с плохими последствиями для психического здоровья, — подчеркивают ученые

Оказалось, что влияние 19 мкг/куб. м или выше PM2.5 в среднем за день с момента рождения и до 10-летия было связано с 48% повышенным риском последующего самоповреждения по сравнению со среднесуточным воздействием менее 13 мкг/куб. м.

При увеличении среднесуточного влияния PM2.5 на каждые 5 мкг/куб. м в детстве риск дальнейшего самоповреждения возрастал на 42%.

Аналогично, влияние NO2 в среднем 25 мкг/куб. м и выше в день с момента рождения до 10-летия было связано повышением риска дальнейшего самоповреждения на 50% по сравнению со среднесуточным воздействием менее 10 мкг/куб м.

И на каждые 10 мкг/куб. м увеличения влияния NO2 в среднем за день в детстве риск дальнейшего самоповреждения рос на 21%.

Хотя загрязнение воздуха широко распространено, оно является переменным фактором риска, и поэтому мы надеемся, что результаты нашего исследования помогут политикам, которые разрабатывают стратегии борьбы с этой проблемой, — подчеркивают ученые.

Напомним, американские ученые установили, что загрязнение воздуха в местах проживания родителей негативно влияет на интеллект детей.