Несподіваний наслідок впливу забруднення повітря на дітей встановили учені

Забруднення повітря впливає на рівень самоушкоджень

https://racurs.ua/ua/n160390-nespodivanyy-naslidok-vplyvu-zabrudnennya-povitrya-na-ditey-vstanovyly-ucheni.html

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Вплив у дитинстві підвищеного рівня двох поширених забруднювачів повітря — твердих частинок з аеродинамічним діаметром менше 2,5 мкм (PM2.5) та діоксиду азоту (NO2) — підвищує рівень самопошкоджень (навмисного пошкодження свого тіла через внутрішні причини без суїцидальних намірів) у подальшому житті.

Це встановила група учених з Великої Британії та Данії, проаналізувавши дані про понад 1,4 млн датчан віком до 37 років, повідомляє прес-служба Університету Манчестера.

Наші результати доповнюють зростаючу базу даних, що свідчить про те, що більш високий рівень забруднення повітря пов’язаний з поганими наслідками для психічного здоров’я, — наголошують учені.

Виявилося, що вплив 19 мкг/куб. м або вище PM2.5 в середньому за день з моменту народження і до 10-річчя було пов’язано з 48% підвищеним ризиком подальшого самоушкодження в порівнянні з середньодобовим впливом менш 13 мкг/куб. м.

При збільшенні середньодобового впливу PM2.5 на кожні 5 мкг/куб. м в дитинстві ризик подальшого самоушкодження зростав на 42%.

Аналогічно, вплив NO2 в середньому 25 мкг/куб. м3 або вище в день з моменту народження до 10-річчя було пов’язано з підвищенням ризику подальшого самоушкодження на 50% в порівнянні з середньодобовим впливом менш 10 мкг/куб. м.

І на кожні 10 мкг/м3 збільшення впливу NO2 в середньому за день в дитинстві ризик подальшого самоушкодження зростав на 21%.

Хоча забруднення повітря широко поширене, воно є змінним фактором ризику, і тому ми сподіваємось, що результати нашого дослідження допоможуть політикам, які розробляють стратегії боротьби з цією проблемою, — наголошують учені.

Нагадаємо, американські вчені встановили, що забруднення повітря в місцях проживання батьків негативно впливає на інтелект дітей.