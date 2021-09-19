В ряде регионов Украины ожидаются осадки, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n160389-nebolshie-dojdi-i-tumany-pogoda-v-ukraine-na-20-sentyabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 20 сентября будет формироваться под влиянием поступления с севера более холодного воздуха — ожидается постепенное снижение температуры в ближайшие дни.

Кроме того, влажный воздух будет снижать ночную видимость и приведет к образованию локальных туманов под утро, особенно на востоке Украины. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 20 сентября будет облачной, без осадков ночью и с дождем днем. Столбики термометров ночью опустятся до +7…+9°, днем — поднимутся до +11…+13°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет с дождями днем и ночью. Ночью температура воздуха составит +6…+8°, днем — +10…12°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет без существенных осадков. Ночью термометры покажут +8…+10°, днем — +16…+18°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет с дождями ночью и днем. Ночью ожидается температура воздуха +9…+11°, днем — +16…+18°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 20 сентября будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Источник: Gismeteo