Заморозки идут в Украину - синоптики рассказали о похолодании

https://racurs.ua/n160358-zamorozki-idut-v-ukrainu-sinoptiki-rasskazali-o-poholodanii.html

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Заморозки в Украине на следующей неделе прогнозируют синоптики. В Укргидрометцентре отмечают, что с 22 сентября на территорию нашей страны придет осеннее похолодание, которое будет сопровождаться ночными заморозками.

В течение 20−21 сентября в Украине будет наблюдаться снижение температуры на 3−7°С, а с 22 сентября вероятны заморозки на поверхности почвы, — цитирует УНН прогноз Укргидрометцентра.

Температура воздуха 19 сентября ночью составит 9−14°С выше нуля, днем 13−18°С. На юге и востоке страны столбики термометра прогреются до 19−24°С, а в западных областях ночью будет 5−10°С, днем 7−14°С.

Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье, 19 сентября, в Украине, и в понедельник, 20 сентября, — за исключением юго-западной части, пройдут небольшие и умеренные дожди.

Погода 21 сентября в северных и восточных областях также ожидается с небольшими дождями, на остальной территории будет преимущественно без осадков.

Напомним, ранее сообщалось, что первый снег в Украине может выпасть уже в октябре.

Источник: УНН