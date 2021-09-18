Заморозки йдуть в Україну - синоптики розповіли про похолодання

https://racurs.ua/ua/n160358-zamorozky-ydut-v-ukrayinu-synoptyky-rozpovily-pro-poholodannya.html

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Заморозки в Україні наступного тижня прогнозують синоптики. В Укргідрометцентрі зазначають, що з 22 вересня на територію нашої країни прийде осіннє похолодання, яке супроводжуватиметься нічними заморозками.

Впродовж 20−21 вересня в Україні спостерігатиметься зниження температури на 3−7°С, а з 22 вересня ймовірні заморозки на поверхні ґрунту, — цитує УНН прогноз Укргідрометцентру.

Температура повітря 19 вересня вночі становитиме 9−14°С вище нуля, вдень 13−18°С. На півдні та сході країни стовпчики термометра прогріються до 19−24°С, а в західних областях вночі буде 5−10°С, вдень 7−14°С.

За прогнозом синоптиків, у неділю, 19 вересня, в Україні, та у понеділок, 20 вересня, — окрім південно-західної частини, пройдуть невеликі та помірні дощі.

Погода 21 вересня у північних та східних областях також очікується з невеликими дощами, на решті території буде переважно без опадів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перший сніг в Україні може випасти вже у жовтні.

Джерело: УНН