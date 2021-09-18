“Північний потік” може стати руїною, РФ рано кричати “ура”, кажуть у Берліні

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«Північний потік-2», російський геополітичний проект, побудований за сприяння Німеччини, ще може стати інвестиційною руїною, тому Росії наразі не варто кричати «ура». Таку думку висловив німецький депутат Європарламенту від фракції «зелених» (яка може незабаром отримати владу у Берліні) Райнхард Бютікофер.

Парламентар нагадав, що експлуатація газогону повинна відповідати вимогам європейського законодавства. Так, наприклад, в рамках антимонопольних правил повинен бути забезпечений анбандлінг — відділення діяльності оператора ГТС від процесу видобутку і постачання газу. Монополіст РФ «Газпром» досі не забезпечив цього й надалі одноосібно контролює проект, пише DW.

Бютікофер також вказав, що на закачування газу в трубопровід повинні мати право і треті сторони, але «Газпром» поки не вирішив і це питання. Нарешті, для запуску «Північного потоку-2» потрібна сертифікація від влади Берліна. Дата її отримання наразі невідома. Проте навіть якщо Федеральне агентство з мереж Німеччини схвалить запуск газогону, цей проект ще може бути зупинений Європейською комісією.

Європарламентар не виключає, що новий «Північний потік-2» ще може перетворитися в «інвестиційну руїну». Окрім цього, проти запуску нового газогону протестують німецькі екологи, а деякі політичні партії Німеччини вимагають заморозити цей проект.

Водночас президент країни-агресора РФ Володимир Путін продовжує шантажувати Європу цінами на газ, змушуючи якнайскоріше запустити в експлуатацію Nord Stream 2. Про це пише інше німецьке видання Bild.

Путін використовує трубу саме для того, про що експерти попереджали роками, — він шантажує Німеччину та Європу. Той, хто не грає за правилами «Газпрому», змушений або багато платити, або змерзнути взимку, — констатує Bild.

Видання нагадало, що ціна на російський газ у Європі за останній рік зросла на колосальні 444%. Таке підвищення вартості блакитного палива експерти пояснюють штучним скороченням імпорту російським «Газпромом».

Нагадаємо, у вересні компанія Nord Stream 2 AG заявила про завершення будівництва газогону з Росії до ФРН. Тепер проект має пройти сертифікацію німецького регулятора.

Джерело: DW, Bild