«Северный поток» может стать руиной, РФ рано кричать «ура», заявили в Берлине

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«Северный поток-2», российский геополитический проект, построенный при содействии Германии, все еще может превратиться в инвестиционную руину, поэтому России пока не стоит кричать «ура». Такое мнение высказал немецкий депутат Европарламента от фракции «зеленых» (которая может вскоре получить власть в Берлине) Райнхард Бютикофер.

Парламентарий напомнил, что эксплуатация газопровода должна соответствовать требованиям европейского законодательства. Так, например, в рамках антимонопольных правил должен быть обеспечен анбандлинг — отделение деятельности оператора ГТС от процесса добычи и поставок газа. Монополист РФ «Газпром» пока не обеспечил этого и продолжает единолично контролировать проект, пишет DW.

Бютикофер также указал, что на закачку газа в трубопровод должны иметь право и третьи стороны, но «Газпром» пока не решил и этот вопрос. Наконец, для запуска «Северного потока-2» нужна сертификация от власти Берлина. Дата ее получения пока неизвестна. Однако даже если Федеральное агентство по сетям Германии одобрит запуск газопровода, этот проект еще может быть остановлен Европейской комиссией.

Европарламентарий не исключает, что «Северный поток-2» еще может превратиться в «инвестиционную руину». Кроме этого, против запуска нового газопровода протестуют немецкие экологи, а некоторые политические партии Германии требуют заморозить этот проект.

В то же время президент страны-агрессора РФ Владимир Путин продолжает шантажировать Европу ценами на газ, заставляя как можно скорее запустить в эксплуатацию Nord Stream 2. Об этом пишет другое немецкое издание Bild.

Путин использует трубу именно для того, о чем эксперты предупреждали все эти годы, — он шантажирует Германию и Европу. Тот, кто не играет по правилам «Газпрома», вынужден или много платить, или замерзнуть зимой, — констатирует Bild.

Издание напомнило, что цена на российский газ в Европе за последний год выросла на колоссальные 444%. Такое повышение стоимости голубого топлива эксперты объясняют искусственным сокращением импорта российским «Газпромом».

Напомним, в сентябре компания Nord Stream 2 AG заявила о завершении строительства газопровода из России в ФРГ. Теперь проект должен пройти сертификацию немецкого регулятора.

Истичник: DW, Bild