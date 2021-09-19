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У низці регіонів України очікуються опади, фото: «Ракурс»

Невеликі дощі та тумани — погода в Україні на 20 вересня (КАРТА)

19 вер 2021, 15:46
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Погода в Україні 20 вересня формуватиметься під впливом надходження з півночі більш холодного повітря — очікується поступове зниження температури в найближчі дні.

Крім того, вологе повітря знижуватиме нічну видимість і призведе до утворення локальних туманів під ранок, особливо на сході України. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря в Європі о 15:00 20 вересня, дані: Gismeteo

Опади в Європі о 15:00 20 вересня, дані: Gismeteo

Погода в Києві 20 вересня буде похмурою, без опадів вночі та з дощем вдень. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +7…+9°, вдень — піднімуться до +11…+13°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Києві 20 вересня, дані: Gismeteo

Погода у Львові буде з дощами вдень та вночі. Вночі температура повітря становитиме +6…+8°, вдень — +10…+12°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові 20 вересня, дані: Gismeteo

Погода в Одесі буде без істотних опадів. Вночі термометри покажуть +8…+10°, вдень — +16…+18°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі 20 вересня, дані: Gismeteo

Погода в Харкові буде з дощами вночі та вдень. Вночі очікується температура повітря +9…+11°, вдень — +16…+18°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові 20 вересня, дані: Gismeteo

Геомагнітний стан у Києві 20 вересня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.


Геомагнітна обстановка. Інфографіка: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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