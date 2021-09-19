У низці регіонів України очікуються опади, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n160389-nevelyki-doschi-ta-tumany-pogoda-v-ukrayini-na-20-veresnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 20 вересня формуватиметься під впливом надходження з півночі більш холодного повітря — очікується поступове зниження температури в найближчі дні.

Крім того, вологе повітря знижуватиме нічну видимість і призведе до утворення локальних туманів під ранок, особливо на сході України. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 20 вересня буде похмурою, без опадів вночі та з дощем вдень. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +7…+9°, вдень — піднімуться до +11…+13°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде з дощами вдень та вночі. Вночі температура повітря становитиме +6…+8°, вдень — +10…+12°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде без істотних опадів. Вночі термометри покажуть +8…+10°, вдень — +16…+18°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові буде з дощами вночі та вдень. Вночі очікується температура повітря +9…+11°, вдень — +16…+18°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 20 вересня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.

Джерело: Gismeteo