Безкоштовний Wi-Fi для космонавтів обіцяє Ілон Маск

Космонавти можуть отримати безкоштовний доступ до інтернету

https://racurs.ua/ua/n160391-bezkoshtovnyy-wi-fi-dlya-kosmonavtiv-obicyaie-ilon-mask.html

Ракурс

Ілон Маск, відомий американський бізнесмен, стверджує, що його компанія Spacelink незабаром забезпечить підключення до інтернету для космічних мандрівників та астронавтів.

Наразі супутниковий інтернет від Starlink знаходиться на стадії бета -тестування, яке може закінчитися вже наступного місяця, повідомляє видання WccfTech.

Зазначається, що відповідні коментарі очільника Spacelink з’явилися після того, як Маск під час спілкування з екіпажем нещодавнього першого приватного космічного польоту, проведеного його компанією SpaceX, пообіцяв наступного разу надати «підігрівач їжі» і «безкоштовний Wi-Fi».

Потім він уточнив, що Starlink надасть інтернет майбутнім космічним мандрівникам.

Starlink, вивівши на орбіту понад тисячі супутників у першій половині цього року, тепер рухається в напрямку розгортання оновлених космічних апаратів, які значно зменшать потребу у використанні земних станцій для передачі даних користувачів до та з інтернет -серверів.

Нові супутники будуть оснащені оптичним (лазерним) зв’язком. Маск сподівається, що з’явиться можливість забезпечувати астронавтів доступом до інтернету під час їх підйому через атмосферу Землі.

Так. Ми б використовували наші параболіки або лазерні системи зв’язку для Dragon, Starship або інших космічних кораблів, як тільки вони піднімуться вище рівня хмар, — зазначив Маск у нещодавньому повідомленні у Твіттері.



Нагадаємо, SpaceX нещодавно успішно завершила місію з відправлення чотирьох туристів-любителів у космічний політ.

Джерело: WccfTech