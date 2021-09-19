Безкоштовний Wi-Fi для космонавтів обіцяє Ілон Маск

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Космонавти можуть отримати безкоштовний доступ до інтернету
Безкоштовний Wi-Fi для космонавтів обіцяє Ілон Маскhttps://racurs.ua/ua/n160391-bezkoshtovnyy-wi-fi-dlya-kosmonavtiv-obicyaie-ilon-mask.htmlРакурс
Ілон Маск, відомий американський бізнесмен, стверджує, що його компанія Spacelink незабаром забезпечить підключення до інтернету для космічних мандрівників та астронавтів.
Наразі супутниковий інтернет від Starlink знаходиться на стадії бета -тестування, яке може закінчитися вже наступного місяця, повідомляє видання WccfTech.
Зазначається, що відповідні коментарі очільника Spacelink з’явилися після того, як Маск під час спілкування з екіпажем нещодавнього першого приватного космічного польоту, проведеного його компанією SpaceX, пообіцяв наступного разу надати «підігрівач їжі» і «безкоштовний Wi-Fi».
Потім він уточнив, що Starlink надасть інтернет майбутнім космічним мандрівникам.
Starlink, вивівши на орбіту понад тисячі супутників у першій половині цього року, тепер рухається в напрямку розгортання оновлених космічних апаратів, які значно зменшать потребу у використанні земних станцій для передачі даних користувачів до та з інтернет -серверів.
Нові супутники будуть оснащені оптичним (лазерним) зв’язком. Маск сподівається, що з’явиться можливість забезпечувати астронавтів доступом до інтернету під час їх підйому через атмосферу Землі.
Так. Ми б використовували наші параболіки або лазерні системи зв’язку для Dragon, Starship або інших космічних кораблів, як тільки вони піднімуться вище рівня хмар, — зазначив Маск у нещодавньому повідомленні у Твіттері.
Нагадаємо, SpaceX нещодавно успішно завершила місію з відправлення чотирьох туристів-любителів у космічний політ.
Джерело: WccfTech
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