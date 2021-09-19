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Космонавти можуть отримати безкоштовний доступ до інтернету

Безкоштовний Wi-Fi для космонавтів обіцяє Ілон Маск

19 вер 2021, 16:59
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Ілон Маск, відомий американський бізнесмен, стверджує, що його компанія Spacelink незабаром забезпечить підключення до інтернету для космічних мандрівників та астронавтів.

Наразі супутниковий інтернет від Starlink знаходиться на стадії бета -тестування, яке може закінчитися вже наступного місяця, повідомляє видання WccfTech.

Зазначається, що відповідні коментарі очільника Spacelink з’явилися після того, як Маск під час спілкування з екіпажем нещодавнього першого приватного космічного польоту, проведеного його компанією SpaceX, пообіцяв наступного разу надати «підігрівач їжі» і «безкоштовний Wi-Fi».

Потім він уточнив, що Starlink надасть інтернет майбутнім космічним мандрівникам.

Starlink, вивівши на орбіту понад тисячі супутників у першій половині цього року, тепер рухається в напрямку розгортання оновлених космічних апаратів, які значно зменшать потребу у використанні земних станцій для передачі даних користувачів до та з інтернет -серверів.

Нові супутники будуть оснащені оптичним (лазерним) зв’язком. Маск сподівається, що з’явиться можливість забезпечувати астронавтів доступом до інтернету під час їх підйому через атмосферу Землі.

Так. Ми б використовували наші параболіки або лазерні системи зв’язку для Dragon, Starship або інших космічних кораблів, як тільки вони піднімуться вище рівня хмар, — зазначив Маск у нещодавньому повідомленні у Твіттері.


Нагадаємо, SpaceX нещодавно успішно завершила місію з відправлення чотирьох туристів-любителів у космічний політ.

Джерело: WccfTech


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