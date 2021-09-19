На Киевщине после вакцинации от коронавируса умер 19-летний студент

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На Киевщине после прививки вакциной от коронавирусной болезни COVID-19 умер 19-летний студент Украинского гуманитарного института (УГИ) Владимир Сало.

Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Прививки юноше сделали 13 сентября в 14.30. К вечеру он чувствовал себя хорошо — в 18.30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры.

Впоследствии у него поднялась температура, в 20.15 начались судороги, а в 20.35 исчезли пульс и дыхание.

Медицинские работники УГИ делали ему искусственное дыхание до приезда скорой, которая прибыла в 20.45. Скорая реанимировала Вову час, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что предварительно причиной смерти указана «сердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность».

Окончательная причина будет известна только через месяц после завершения медицинских исследований.

Напомним, по мнению главного советника президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи, для полноценной защиты организма от коронавируса следует увеличить количество доз вакцины.