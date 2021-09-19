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Ракурс
На Киевщине после вакцинации от коронавируса умер 19-летний студент

19-летний студент умер после прививки от COVID-19 на Киевщине

19 сен 2021, 18:37
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На Киевщине после прививки вакциной от коронавирусной болезни COVID-19 умер 19-летний студент Украинского гуманитарного института (УГИ) Владимир Сало.

Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Прививки юноше сделали 13 сентября в 14.30. К вечеру он чувствовал себя хорошо — в 18.30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры.

Впоследствии у него поднялась температура, в 20.15 начались судороги, а в 20.35 исчезли пульс и дыхание.

Медицинские работники УГИ делали ему искусственное дыхание до приезда скорой, которая прибыла в 20.45. Скорая реанимировала Вову час, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что предварительно причиной смерти указана «сердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность».

Окончательная причина будет известна только через месяц после завершения медицинских исследований.


Владимир Сало, фото: УГИ

Напомним, по мнению главного советника президента США по медицинским вопросам Энтони Фаучи, для полноценной защиты организма от коронавируса следует увеличить количество доз вакцины.

Источник: Ракурс


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