У Росії завершилися парламентські вибори, фото: РІА «Новости»

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У Росії завершилися триденні парламентські вибори до Держдуми VIII скликання, які тривали з 17 по 19 вересня.

Соціологи з базованого у Москві Інституту соціального маркетингу (ІНСОМАР) оприлюднили результати екзит-полів, повідомляє агентство «РБК».

Згідно з ними, у новому скликанні п’ятивідсотковий прохідний бар'єр долають ті ж політсили, що були у Держдумі попереднього VII скликання (2016−2021 роки):

«партія влади» «Єдина Росія» набирає 45,2% голосів;

Комуністична партія РФ отримує 21% голосів;

праворадикальна Ліберально-демократична партія Росії отримує 8,7% голосів;

лівоцентристська «Справедлива Росія — За правду» — 7,9% голосів.

Найближче до прохідного бар'єра підібралася утворена у 2020 році правоцентристська партія «Нові люди», засновником якої став засновник російської компанії Faberlic Олексій Нечаєв.

Зазначається, що 1,9% виборців повідомили соціологам, що зіпсували бюлетені.

Таким чином, які результати екзит-полу офіційно підтвердяться, показники партії влади в РФ дещо знизяться — під час виборів 2016 року «Єдина Росія» отримала 54,2% голосів, КПРФ та ЛДПР здобули по 13%, «Справедлива Росія» 6,22%.

Нагадаємо, у РФ стверджують, що щонайменше 150 тис. жителів тимчасово окупованих територій Донбасу з російськими паспортами взяли участь у голосуванні на цих виборах. Жителі ОРДЛО могли голосувати дистанційно або прибувши на виборчі дільниці в Ростовській області РФ.

Джерело: «РБК»