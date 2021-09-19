Скільки жителів ОРДЛО проголосували на виборах до Держдуми, розповіли в РФ

Жителів ОРДЛО звозили на голосування на російських виборах, фото: РІА «Новости»

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На парламентських виборах в Росії, котрі відбуваються в період з 17 по 19 вересня, масово беруть участь жителі тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, яким РФ роздає свої паспорти.

За оцінками голови комісії з міжнародного співробітництва Ради з прав людини РФ Кирила Вишинського, станом на 15.45 за московським часом сьогоднішнього дня, 19 вересня, проголосували дистанційно понад 150 тис. жителів ОРДЛО з російськими паспортами. Про це повідомляє агентство ТАСС.

Повторюся, ця цифра дуже приблизна, — наголосив він.

За словами Вишинського, в ОРДЛО наразі вже понад 650 тис. осіб мають російські паспорти, що робить тимчасово окуповані території Донбасу регіоном, де відбулося найбільше за межами РФ голосування на цих виборах.

Крім того, зазначив він, жителі ОРДЛО могли голосувати очно на 15 виборчих дільницях в Ростовській області РФ. Для цього протягом трьох днів голосування було організовано понад 1,4 тис. рейсів — приблизно 800 з ОРДО та 600 з ОРЛО.

Нагадаємо, представник президента України Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський розповів, чому Росії було дозволено відкрити виборчі дільниці в консульствах.

Джерело: ТАСС