На польсько-білоруському кордоні виявили тіла трьох осіб, фото: gpk.gov.by

https://racurs.ua/ua/n160395-try-tila-vyyavyly-polski-prykordonnyky-na-kordoni-z-bilorussu-foto.html

Ракурс

Польські прикордонники заявили про виявлення на білорусько-польському кордоні тіла трьох осіб.

Про це сьогодні, 19 вересня, повідомила прес-служба прикордонної служби Польщі.

Подальші дії у цій справі здійснює прокуратура, — зазначається в повідомленні.

За інформацією опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta, це повідомлення польської прикордонної служби з’явилося невдовзі після того, як провладні ЗМІ Білорусі повідомили про смерть у прикордонній зоні жінки з Іраку.

Державний прикордонний комітет Білорусі опублікував фото з ймовірного місця інциденту. У білоруській службі зазначають, що сьогодні за метр від білорусько-польського кордону в районі села Лісне Гродненського району було виявлене «тіло жінки неслов’янської зовнішності без ознак життя».

Поблизу місця виявлення на контрольно-слідової смуги, обладнаної на польській території, зафіксовані явні ознаки волочіння тіла з Польщі в Республіку Білорусь, — стверджують у білоруському відомстві.

Білоруські прикордонники зазначають, що поруч із тілом перебували троє дітей віком приблизно від семи до 15 років, а також чоловік і жінка похилого віку, які наразі надають пояснення.

На цей момент вони вже розповіли, що польські силовики під загрозою застосування зброї примусили їх пішки дійти до межі, а потім змусили перетнути лінію польсько-білоруського кордону, — стверджують у відомстві.

Зазначається, що на місце інциденту запросили представників Управління верховного комісара ООН у справах біженців в Білорусі і Міжнародної організації з міграції.