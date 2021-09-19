На польско-белорусской границе обнаружили тела трех человек, фото: gpk.gov.by

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Польские пограничники заявили об обнаружении на белорусско-польской границе тела трех человек.

Об этом сегодня, 19 сентября, сообщила пресс-служба пограничной службы Польши.

Дальнейшие действия по этому делу осуществляет прокуратура, — отмечается в сообщении.

По информации оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta, это сообщение польской пограничной службы появилось вскоре после того, как провластные СМИ Беларуси сообщили о смерти в пограничной зоне женщины из Ирака.

Государственный пограничный комитет Беларуси опубликовал фото предполагаемого места инцидента. В белорусской службе отмечают, что сегодня в метре от белорусско-польской границы в районе села Лесное Гродненского района было обнаружено «тело женщины неславянской внешности без признаков жизни».

Вблизи места обнаружения на контрольно-следовой полосе, оборудованной на польской территории, зафиксированы явные признаки волочения тела из Польши в Республику Беларусь, — утверждают в белорусском ведомстве.

Белорусские пограничники отмечают, что рядом с телом находились трое детей примерно от семи до 15 лет, а также мужчина и пожилая женщина, которые в настоящее время дают объяснения.

В настоящий момент они уже рассказали, что польские силовики под угрозой применения оружия принудили их пешком дойти до границы, а затем заставили пересечь линию польско-белорусской границы, — утверждают в ведомстве.

Отмечается, что на место инцидента пригласили представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси и Международной организации по миграции.