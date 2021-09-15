Поврежденный пограничный столб Беларуси, фото: gpk.gov.by

https://racurs.ua/n160220-obstrel-belorusskogo-pogranichnogo-stolba-v-gpsu-rasskazali-detali.html

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В Госпогранслужбе Украины (ГПСУ) рассказали детали инцидента с обстрелянным неизвестными лицами пограничным столбом Беларуси.

В настоящее время ГПСУ вместе с полицией разыскивает возможных причастных к повреждению пограничного знака. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на представителя ГПСУ Андрея Демченко.

По словам Демченко, поврежденный пограничный знак обнаружили украинские пограничники из Луцкого отряда ГПСУ и сразу сообщили об этом коллегам из соседнего государства и полицейским.

Характер повреждения свидетельствовал о возможном применении охотничьего ружья, — отметил Демченко. — В то же время, характер местности — болотисто-кустарниковая — делает невозможным пеший движение лиц в этой местности и признаки пребывания лиц у пограничного знака не обнаружены.

Отмечается, что в ходе проведенной на территории проверки не обнаружили использованных гильз от охотничьего оружия. С белорусской стороной была проведена погранично-представительная встреча, во время которой представители Беларуси никаких претензий или обвинений в адрес ГПСУ не предъявляли.

Напомним, в Беларуси утверждают, что инцидент с пограничным столбом произошел 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда.

Источник: «Украинская правда»