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Поврежденный пограничный столб Беларуси, фото: gpk.gov.by

Обстрел белорусского пограничного столба — в ГПСУ рассказали детали

15 сен 2021, 18:29
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В Госпогранслужбе Украины (ГПСУ) рассказали детали инцидента с обстрелянным неизвестными лицами пограничным столбом Беларуси.

В настоящее время ГПСУ вместе с полицией разыскивает возможных причастных к повреждению пограничного знака. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на представителя ГПСУ Андрея Демченко.

По словам Демченко, поврежденный пограничный знак обнаружили украинские пограничники из Луцкого отряда ГПСУ и сразу сообщили об этом коллегам из соседнего государства и полицейским.

Характер повреждения свидетельствовал о возможном применении охотничьего ружья, — отметил Демченко. — В то же время, характер местности — болотисто-кустарниковая — делает невозможным пеший движение лиц в этой местности и признаки пребывания лиц у пограничного знака не обнаружены.

Отмечается, что в ходе проведенной на территории проверки не обнаружили использованных гильз от охотничьего оружия. С белорусской стороной была проведена погранично-представительная встреча, во время которой представители Беларуси никаких претензий или обвинений в адрес ГПСУ не предъявляли.

Поврежденный пограничный столб Беларуси, фото: gpk.gov.by


Напомним, в Беларуси утверждают, что инцидент с пограничным столбом произошел 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда.

Источник: «Украинская правда»


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