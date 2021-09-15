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Пошкоджений прикордонний стовп Білорусі, фото: gpk.gov.by

Обстріл білоруського прикордонного стовпа — у ДПСУ розповіли деталі

15 вер 2021, 18:29
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У Держприкордонслужбі України (ДПСУ) розповіли деталі інциденту з обстріляним невідомими особами прикордонним стовпом Білорусі.

Наразі ДПСУ разом із поліцією розшукує ймовірних причетних до пошкодження прикордонного знаку. Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка.

За словами Демченка, пошкоджений прикордонний знак виявили українські прикордонники з Луцького загону ДПСУ й одразу повідомили про це колег із сусідньої держави та поліцейських.

Характер пошкодження свідчив про можливе застосування мисливської рушниці, — зазначив Демченко. — В той же час, характер місцевості — болотисто-чагарникова — унеможливлює піший рух осіб у цій місцевості і ознак перебування осіб біля прикордонного знаку не виявлено.

Зазначається, що в ході проведеної на місцевості перевірки не було виявлено використаних гільз від мисливської зброї. З білоруською стороною було проведено прикордонно-представницьку зустріч, під час якої представники Білорусі жодних претензій або звинувачень на адресу ДПСУ не висували.

Пошкоджений прикордонний стовп Білорусі, фото: gpk.gov.by


Нагадаємо, у Білорусі стверджують, що інцидент з прикордонним стовпом стався 11 вересня на ділянці Пінського прикордонного загону.

Джерело: «Українська правда»


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