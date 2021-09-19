Сколько жителей ОРДЛО проголосовали на выборах в Госдуму, рассказали в РФ

Жителей ОРДЛО свозили на голосование на российских выборах, фото: РИА «Новости»

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На парламентских выборах в России, которые происходят в период с 17 по 19 сентября, массово участвуют жители временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которым РФ раздает свои паспорта.

По оценкам главы комиссии по международному сотрудничеству Совета по правам человека РФ Кирилла Вышинского, по состоянию на 15.45 по московскому времени сегодняшнего дня, 19 сентября, проголосовали дистанционно более 150 тыс. жителей ОРДЛО с российскими паспортами. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Повторюсь, эта цифра очень приблизительная, — подчеркнул он.

По словам Вышинского, в ОРДЛО сейчас уже более 650 тыс. человек имеют российские паспорта, что делает временно оккупированные территории Донбасса регионом, где произошло крупнейшее за пределами РФ голосование на этих выборах.

Кроме того, отметил он, жители ОРДЛО могли голосовать очно на 15 избирательных участках в Ростовской области РФ. Для этого в течение трех дней голосования были организованы более 1,4 тыс. рейсов — примерно 800 из ОРДО и 600 из ОРЛО.

Напомним, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский рассказал, почему России было разрешено открыть избирательные участки в консульствах.

Источник: ТАСС