Стоимость доллара в Украине выросла. Фото: flickr.com

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Ракурс

Официальный курс гривны к доллару на 20 сентября установил Национальный банк Украины.

Курс украинской денежной единицы сегодня установлен на уровне 26 грн 70 коп. за 1 долл. Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд после того, как он упал до минимума более чем за год. В последний банковский день, 17 сентября, курс составлял 26 грн 66 коп. за 1 долл. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По состоянию на 17 сентября курс доллара на межбанке снизился на 1 коп. до 26 грн 69 коп. за доллар, а курс при покупке — до 26 грн 67 коп. за 1 долл. Курс евро в продаже вырос на 5 коп. — до 31 грн 43 коп. за евро.

Специалисты прогнозируют, что к концу сентября курс доллара может торговаться в диапазоне 26,6−27,1 грн.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко во время рассмотрения проекта государственного бюджета на 2022 год заявил, что инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,2%, а средний курс гривны к доллару — 28,6−28,7 грн/долл.