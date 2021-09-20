Более 1 тыс. 200 COVID-пациентов госпитализировали в Украине за сутки. Инфографика: Минздрав

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Статистика коронавируса в Украине на выходные традиционно уменьшилась, но многие больные нуждаются в госпитализации.

За 19 сентября в Украине зафиксировали 2 тыс. 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших — 275 детей и 22 медработников. В больницы попали 1 тыс. 225 человек, а 44 больных умерли. Преодолели коронавирус за сутки 565 человек. Было сделано 24 тыс. 792 теста на коронавирус различными методами. Об этом сообщил Минздрав.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской и Черновицкой областях — 218 и 200 больных соответственно. В Киеве обнаружили 183 случаи COVID-19, еще информацию по 182 больных подтвердили в Одесской области, а 174 — на Тернопольщине.

С начала пандемии в Украине фиксировали уже 2 мл 350 тыс. 646 случаев коронавирус. Выздороветь смогли 2 млн 231 тыс. 417 человек, а умерли 54 тыс. 919 человек.

В Минздраве отметили, что за последние сутки вакцинировали 36 тыс. 29 человек. В целом от начала вакцинальной кампании привито 6 млн 304 тыс. 16 человек, из них получили одну дозу 6 млн 304 тыс. 14 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы 5 млн 152 тыс. 834 лица.

Напомним, 18 сентября в Украине зарегистрировали 3 тыс. 983 новых COVID-больных, среди них 422 ребенка и 52 медработника. Болезнь унесла жизни 46 украинцев, а выздоровели от коронавируса 546 человек.