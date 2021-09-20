За мою відставку пропонують 50-100 тисяч — Разумков, скріншот відео

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Ракурс

Відставка спікера Ради Дмитра Разумкова коштує від 50 до 100 тисяч за голос.

Про це 20 вересня на засіданні погоджувальної ради парламента заявив сам Разумков.

Він не уточнив, про яку валюту йдеться, але сказав, що «хтось комусь пропонує гроші за голос за деякі відставки».

Не розумію, хто веде перемовини, але це точно не впливає позитивно на імідж Ради на фоні всього того, що відбувається з нашими колегами, — заявив у вступному слові Разумков.

Він сказав, що офіційно звернеться до антикорупційних органів з цього приводу, але заявив, що просить вважати оприлюднені на погоджувальній раді дані депутатським зверненням.

Я раджу закінчувати розганяти історії і вішати ярлики про те, хто на яких олігархів працює. Це погана історія, бо можна на себе вийти, — сказав спікер.

Голова Ради перебуває наразі на лікарняному, оскільки повторно заразився коронавірусом.

Минулого тижня Разумков опинився в центрі скандалу під час ефіру на ток-шоу Савіка Шустера. Там він опонував голові фракції «Слуга народу» Давіду Арахамії та своєму першому заступнику у Раді Руслану Стефанчуку.

Нагадаємо, що влітку відносини спікера Ради з Банковою погіршилися. Разумков відверто опонує Офісу президента, а у вересні він підтримав пропозицію надіслати у Венеційську комісію ухвалений влітку у першому читанні закон Зеленського про олігархів. Після цього проти спікера розгорнулася медійна атака СН.