Восьмеро загиблих — стрілка з російського університету затримали (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n160414-vosmero-zagyblyh-strilka-z-rosiyskogo-universytetu-zatrymaly-video.htmlРакурс
Стрілянина в університеті у російському місті Пермі сьогодні, 20 вересня, забрала життя восьми осіб.
Дані щодо точної кількості загиблих та постраждалих ще встановлюються. Відомо, що стрілком був студент. Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ.
У МОЗ РФ повідомляють про госпіталізацію сімох постраждалих, з них один у важкому стані, шестеро — в стані середньої тяжкості. Ще чотирьом постраждалим допомога надається на місці.
За даними інформованого джерела російського агентства «РБК», стрілянину влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров. Його вже затримали. При затриманні стрілок був поранений.
Зброя у стрілка була вогнепальна.
За інформацією російських ЗМІ, Бекмансуров готувався до цього ще з 10 класу — тоді він почав збирати гроші на купівлю. Спочатку він планував напасти на колишню школу, але в березні рішення змінив.
Незадовго до нападу він на своїй сторінці в соціальній мережі «ВКонтакте» опублікував пост, в якому розповів про причини і підготовку до стрільби. Також Бекмансуров опублікував фотографію, на якій тримає в руках дробовик. Пізніше адміністрація соціальної мережі заблокувала його сторінку.
За словами очевидців, в Пермському університеті не спрацювала тривога, не було зроблено ніяких оголошень по місцевому радіо, повідомляє Telegram-канал Mash.
За словами студентів, про стрілянину вони дізналися з повідомлень, які надходили на смартфони від знайомих, після чого почали барикадуватися в аудиторіях. Частині вдалося вчасно залишити будівлю університету.
Також студенти кажуть, що прохід на КПП в будівлі вільний — пройти може будь-хто. Імовірно, під час нападу охоронець був убитий одним з перших.
Джерело: СК РФ, «РБК», Mash