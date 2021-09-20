У російському університеті сталася стрілянина, фото: 59.ru

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Стрілянина в університеті у російському місті Пермі сьогодні, 20 вересня, забрала життя восьми осіб.

Дані щодо точної кількості загиблих та постраждалих ще встановлюються. Відомо, що стрілком був студент. Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ.

У МОЗ РФ повідомляють про госпіталізацію сімох постраждалих, з них один у важкому стані, шестеро — в стані середньої тяжкості. Ще чотирьом постраждалим допомога надається на місці.

За даними інформованого джерела російського агентства «РБК», стрілянину влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров. Його вже затримали. При затриманні стрілок був поранений.

Зброя у стрілка була вогнепальна.

За інформацією російських ЗМІ, Бекмансуров готувався до цього ще з 10 класу — тоді він почав збирати гроші на купівлю. Спочатку він планував напасти на колишню школу, але в березні рішення змінив.

Незадовго до нападу він на своїй сторінці в соціальній мережі «ВКонтакте» опублікував пост, в якому розповів про причини і підготовку до стрільби. Також Бекмансуров опублікував фотографію, на якій тримає в руках дробовик. Пізніше адміністрація соціальної мережі заблокувала його сторінку.

За словами очевидців, в Пермському університеті не спрацювала тривога, не було зроблено ніяких оголошень по місцевому радіо, повідомляє Telegram-канал Mash.

За словами студентів, про стрілянину вони дізналися з повідомлень, які надходили на смартфони від знайомих, після чого почали барикадуватися в аудиторіях. Частині вдалося вчасно залишити будівлю університету.

Також студенти кажуть, що прохід на КПП в будівлі вільний — пройти може будь-хто. Імовірно, під час нападу охоронець був убитий одним з перших.

Джерело: СК РФ, «РБК», Mash