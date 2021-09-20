За стрільбу у відповідь не штрафуємо – командувач Об'єднаних сил. Фото: Укрінформ

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Агресія Росії на Донбасі лише зростає - бойовики й далі порушують режим припинення вогню. Чи мають право українські військові відповідати на обстріли РФ, розповів командувач Об'єднаних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Українські захисники мають право відкривати вогонь, якщо є безпосередня загроза їхньому життю та здоров’ю, втрати позицій та територій. Про це Наєв заявив в інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

Він уточнив, що право ведення вогню у відповідь для бійців ЗСУ ніхто не скасовував. Кожен із військовослужбовців отримав відповідні роз’яснення щодо порядку своїх дій.

Наєв також сказав, що відповідь на обстріли надається за рішенням командира на місці, без очікування дозволу зі штабу. Наразі штрафи з боку старших командирів за ведення вогню у відповідь не накладаються.

Зараз окупаційні війська продовжують вести воєнні дії та застосовують заходи інформаційно-психологічного впливу. Противник став частіше застосовувати заборонені зразки озброєння, у тому числі по цивільних об'єктах. Таким чином найманці РФ намагаються провокувати Збройні сили.

Як правило, така тактика застосовується напередодні важливих міжнародних зустрічей представників української влади з представниками країн-партнерів та безпекових організацій.

Нагадаємо, раніше керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації припинення вогню (СЦКК) Олександр Апполонов пояснив причини збільшення російської агресії на Донбасі.

Джерело: «РБК-Україна»