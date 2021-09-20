Показник госпіталізації COVID-хворих в Україні перевищений. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160412-pokaznyk-gospitalizaciyi-covid-hvoryh-v-ukrayini-perevyschenyy-v-11-oblastyah.html

Ракурс

Україна станом на 20 вересня перебуває у «зеленій» зоні адаптивного карантину, але динаміка COVID-госпіталізацій перевищує норму.

Сьогодні в 11 областях цей показник має високі значення. При цьому по всій Україні динаміка госпіталізацій COVID-хворих становить 50,7%. Сама ж норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим коронавірусом чи підозрою на захворювання має складати не більше ніж 50%. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Показник госпіталізації «ковідних» хворих перевищено в наступних областях:

Вінницька — 54,9%;

Волинська — 50,7%;

Дніпропетровська — 75,2%;

Житомирська — 56,3%;

Закарпатська — 52,3%;

Луганська — 69,6%;

Миколаївська — 72,3%;

Рівненська — 87,2%;

Сумська — 61,0%;

Харківська — 75,2%;

Черкаська — 72,6%.

Нагадаємо, статистика коронавірусу в Україні на вихідні традиційно зменшилася, але багато хворих потребують госпіталізації. За 19 вересня в Україні зафіксували 2 тис. 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, а до лікарень потрапили 1 тис. 225 осіб