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Показник госпіталізації COVID-хворих в Україні перевищений. Фото: УП

Показник госпіталізації COVID-хворих в Україні перевищений в 11 областях

20 вер 2021, 10:58
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Україна станом на 20 вересня перебуває у «зеленій» зоні адаптивного карантину, але динаміка COVID-госпіталізацій перевищує норму.

Сьогодні в 11 областях цей показник має високі значення. При цьому по всій Україні динаміка госпіталізацій COVID-хворих становить 50,7%. Сама ж норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим коронавірусом чи підозрою на захворювання має складати не більше ніж 50%. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Показник госпіталізації «ковідних» хворих перевищено в наступних областях:


  • Вінницька — 54,9%;
  • Волинська — 50,7%;
  • Дніпропетровська — 75,2%;
  • Житомирська — 56,3%;
  • Закарпатська — 52,3%;
  • Луганська — 69,6%;
  • Миколаївська — 72,3%;
  • Рівненська — 87,2%;
  • Сумська — 61,0%;
  • Харківська — 75,2%;
  • Черкаська — 72,6%.

Показник госпіталізації COVID-хворих в Україні. Інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, статистика коронавірусу в Україні на вихідні традиційно зменшилася, але багато хворих потребують госпіталізації. За 19 вересня в Україні зафіксували 2 тис. 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, а до лікарень потрапили 1 тис. 225 осіб

Джерело: Ракурс


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