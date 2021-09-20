Показник госпіталізації COVID-хворих в Україні перевищений в 11 областяхhttps://racurs.ua/ua/n160412-pokaznyk-gospitalizaciyi-covid-hvoryh-v-ukrayini-perevyschenyy-v-11-oblastyah.htmlРакурс
Україна станом на 20 вересня перебуває у «зеленій» зоні адаптивного карантину, але динаміка COVID-госпіталізацій перевищує норму.
Сьогодні в 11 областях цей показник має високі значення. При цьому по всій Україні динаміка госпіталізацій COVID-хворих становить 50,7%. Сама ж норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим коронавірусом чи підозрою на захворювання має складати не більше ніж 50%. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.
Показник госпіталізації «ковідних» хворих перевищено в наступних областях:
- Вінницька — 54,9%;
- Волинська — 50,7%;
- Дніпропетровська — 75,2%;
- Житомирська — 56,3%;
- Закарпатська — 52,3%;
- Луганська — 69,6%;
- Миколаївська — 72,3%;
- Рівненська — 87,2%;
- Сумська — 61,0%;
- Харківська — 75,2%;
- Черкаська — 72,6%.
Нагадаємо, статистика коронавірусу в Україні на вихідні традиційно зменшилася, але багато хворих потребують госпіталізації. За 19 вересня в Україні зафіксували 2 тис. 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, а до лікарень потрапили 1 тис. 225 осіб