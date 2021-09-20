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Показатель госпитализации COVID-больных в Украине превышен. Фото: УП

Показатель госпитализации COVID-больных в Украине превышен в 11 областях

20 сен 2021, 10:58
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Украина по состоянию на 20 сентября находится в «зеленой» зоне адаптивного карантина, но динамика COVID-госпитализаций превышает норму.

Сегодня в 11 областях этот показатель имеет высокие значения. При этом по всей Украине динамика госпитализаций COVID-больных составляет 50,7%. Сама же норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным коронавирусом или подозрением на заболевание должна составлять не более 50%. Об этом сообщил Минздрав

Показатель госпитализации «ковидных» больных превышен в следующих областях:


  • Винницкая — 54,9%;
  • Волынская — 50,7%;
  • Днепропетровска — 75,2%;
  • Житомирская — 56,3%;
  • Закарпатская — 52,3%;
  • Луганская — 69,6%;
  • Николаевская — 72,3%;
  • Ровенская — 87,2%;
  • Сумская — 61,0%;
  • Харьковская — 75,2%;
  • Черкасская — 72,6%.

Показатель госпитализации COVID-больных в Украине. Инфографика: Минздрав

Напомним, статистика коронавируса в Украине на выходные традиционно уменьшилась, но многие больные нуждаются в госпитализации. За 19 сентября в Украине зафиксировали 2 тыс. 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, а в больницы попали 1 тыс. 225 человек.

Источник: Ракурс


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