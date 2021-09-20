Показатель госпитализации COVID-больных в Украине превышен в 11 областях

Показатель госпитализации COVID-больных в Украине превышен. Фото: УП

https://racurs.ua/n160412-pokazatel-gospitalizacii-covid-bolnyh-v-ukraine-prevyshen-v-11-oblastyah.html

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Украина по состоянию на 20 сентября находится в «зеленой» зоне адаптивного карантина, но динамика COVID-госпитализаций превышает норму.

Сегодня в 11 областях этот показатель имеет высокие значения. При этом по всей Украине динамика госпитализаций COVID-больных составляет 50,7%. Сама же норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным коронавирусом или подозрением на заболевание должна составлять не более 50%. Об этом сообщил Минздрав

Показатель госпитализации «ковидных» больных превышен в следующих областях:

Винницкая — 54,9%;

Волынская — 50,7%;

Днепропетровска — 75,2%;

Житомирская — 56,3%;

Закарпатская — 52,3%;

Луганская — 69,6%;

Николаевская — 72,3%;

Ровенская — 87,2%;

Сумская — 61,0%;

Харьковская — 75,2%;

Черкасская — 72,6%.

Напомним, статистика коронавируса в Украине на выходные традиционно уменьшилась, но многие больные нуждаются в госпитализации. За 19 сентября в Украине зафиксировали 2 тыс. 265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, а в больницы попали 1 тыс. 225 человек.