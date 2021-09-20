За стрельбу в ответ не штрафуем – командующий Объединенных сил. Фото: Укринформ

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Агрессия России на Донбассе только растет — боевики и дальше нарушают режим прекращения огня. Имеют ли право украинские военные отвечать на обстрелы РФ, рассказал командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев.

Украинские защитники имеют право открывать огонь, если есть непосредственная угроза их жизни и здоровью, потери позиций и территорий. Об этом Наев заявил в интервью изданию «РБК-Украина».

Он уточнил, что право ведения ответного огня для бойцов ВСУ никто не отменял. Каждый из военнослужащих получил соответствующие разъяснения о порядке своих действий.

Наев также сказал, что ответ на обстрелы предоставляется по решению командира на месте, не дожидаясь разрешения из штаба. На данный момент штрафы со стороны старших командиров за ведение огня не накладываются.

Сейчас оккупационные войска продолжают вести военные действия и применяют меры информационно-психологического воздействия. Противник стал чаще применять запрещенные образцы вооружения, в том числе по гражданским объектам. Таким образом наемники РФ пытаются провоцировать Вооруженные силы.

Как правило, такая тактика применяется накануне важных международных встреч представителей украинской власти с представителями стран-партнеров и безопасности организаций.

Напомним, ранее руководитель украинской стороны Совместного центру по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) Александр Апполонов объяснил причины роста российской агрессии на Донбассе.

Источник: «РБК-Украина»