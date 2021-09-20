Землетрус зафіксували в Донецькій області. Фото: zbruc.eu

https://racurs.ua/ua/n160406-zemletrus-stavsya-na-donechchyni-karta.html

Ракурс

Землетрус у Донецькій області 19 вересня зареєстрували спеціалісти.

Підземні поштовхи зафіксували о 5.21. Магнітуда за шкалою Ріхтера склала 3,3 бали. Епіцентр землетрусу знаходився в Добропільському районі Донецької області, за 12 км на південний захід від міста Добропілля. Про це повідомила прес-служба Головного центру спеціального контролю.

У центрі відзначили, що землетрус міг відчуватися окремими людьми, які знаходяться у спокійному стані в середині приміщення. Більш відчутними підземні поштовхи могли бути на других поверхах. При цьому цей землетрус не загрожував населенню.

Зазначається, що останній землетрус із зазначеного району було зареєстровано 7 серпня 2020 року з магнітудою 2,9.

Нагадаємо, підземні поштовхи в Карпатах зафіксували 8 вересня. Трусило поблизу села Брестів Мукачівського району Закарпатської області. Сам землетрус був магнітудою 2,5 за шкалою Ріхтера. До рятувальників ніхто за допомогою після підземних поштовхів не звертався.