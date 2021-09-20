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Ракурс
Землетрясение зафиксировали в Донецкой области. Фото: zbruc.eu

Землетрясение сотряс Донецкую область (КАРТА)

20 сен 2021, 09:53
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Землетрясение в Донецкой области 19 сентября зарегистрировали специалисты.

Подземные толчки был зафиксированы в 5.21. Магнитуда по шкале Рихтера составила 3,3 балла. Эпицентр землетрясения находился в Добропольском районе Донецкой области, в 12 км на юго-запад от города Доброполье. Об этом сообщила пресс-служба Главного центра специального контроля.

В центре отметили, что землетрясение могло ощущаться отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии в середине помещения. Более ощутимыми подземные толчки могли быть на вторых этажах. При этом это землетрясение не угрожало населению.

Отмечается, что последнее землетрясение из указанного района было зарегистрировано 7 августа 2020 года с магнитудой 2,9.

Место землетрясения в Донецкой области. Карта: gcsk.gov.ua

Место землетрясения в Донецкой области. Карта: gcsk.gov.ua


Таблица: gcsk.gov.ua

Напомним, подземные толчки в Карпатах зафиксировали 8 сентября. Трясло вблизи села Брестов Мукачевского района Закарпатской области. Само землетрясение было магнитудой 2,5 по шкале Рихтера. К спасателям никто за помощью после подземных толчков не обращался.

Источник: Ракурс


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