В российском университете произошла стрельба, фото: 59.ru

https://racurs.ua/n160414-vosem-pogibshih-strelka-iz-rossiyskogo-universiteta-zaderjali-video.html

Ракурс

Стрельба в университете в российском городе Перми сегодня, 20 сентября, унесла жизни восьми человек.

Данные о точном количестве погибших и пострадавших еще устанавливаются. Известно, что стрелком был студент. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В Минздраве РФ сообщают о госпитализации семерых пострадавших, из них один в тяжелом состоянии, шестеро — в состоянии средней тяжести. Еще четырем пострадавшим помощь оказывают на месте.

По данным информированного источника российского агентства «РБК», стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. Его уже задержали. При задержании стрелок был ранен.

Оружие у стрелка было огнестрельное.

По информации российских СМИ, Бекмансуров готовился к этому еще с 10 класса — тогда он начал собирать деньги на покупку. Сначала он планировал напасть на бывшую школу, но в марте решение изменил.

Незадолго до нападения он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал пост, в котором рассказал о причинах и подготовке к стрельбе. Также Бекмансуров опубликовал фотографию, на которой держит в руках дробовик. Позже администрация социальной сети заблокировала его страницу.

По словам очевидцев, в Пермском университете не сработала тревога, не было сделано никаких объявлений по местному радио, сообщает Telegram-канал Mash.

По словам студентов, о стрельбе они узнали из сообщений, поступавших на смартфоны от знакомых, после чего начали баррикадироваться в аудиториях. Части студентов удалось вовремя покинуть здание университета.

Также студенты говорят, что проход на КПП в здании свободный — пройти может любой. Вероятно, во время нападения охранник был убит одним из первых.

Источник: СК РФ, «РБК», Mash