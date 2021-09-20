Стрелок устроил охоту на людей в университете в России, есть погибшие, скиншот видео

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Ракурс

В России произошла очередная стрельба в учебном заведении.

В Перми устроили перестрелку в университете. По предварительным данным, в результате погибли три человека, а стрелок забаррикадировался в одном из корпусов.

Неизвестный проник на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Есть погибшие и пострадавшие, — сказал источник «Интерфакса».

Люди самостоятельно убегали из помещения вуза, в том числе выпрыгивали из окон.

По данным росСМИ («112» и Baza), стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров. Издание 59.ru нашло в соцсетях пост от него. Запись появилась незадолго до начала стрельбы. Ее автор просит не называть происходящее терактом.

Университет Перми опубликовал обращение к студентам и сотрудникам. Об этом сообщается в Telegram-канале вуза.

Если вы сейчас находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться внутри, — говорится в сообщении.



Кроме того, студентов и сотрудников вуза призвали покинуть территорию кампуса, если у них есть такая возможность. Также руководство университета попросило учащихся, которые только едут в вуз, вернуться домой.

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