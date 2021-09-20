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Стрілець влаштував полювання на людей в університеті у Росії, скріншот відео
Стрілець влаштував полювання на людей в університеті у Росії, є загиблі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n160407-strilec-vlashtuvav-poluvannya-na-ludey-v-universyteti-u-rosiyi-video.htmlРакурс
У Росії сталася чергова стрілянина в навчальному закладі.
У Пермі нападник влаштував перестрілку в університеті. За попередніми даними, в результаті загинуло три людини, а стрілець забарикадувався в одному з корпусів.
Невідомий проник на територію Пермського державного університету і відкрив стрілянину по студентах і викладачах. Є загиблі і постраждалі, — сказало джерело «Інтерфаксу».
Люди самостійно втікають з приміщення вузу, в тому числі вистрибують з вікон.
За даними росЗМІ («112» і Baza), стрілянину відкрив 18-річний Тимур Бекмансуров. Видання 59.ru знайшло в соцмережах пост від людини, яка, ймовірно, спричинила стрілянину в університеті. Запис з’явився незадовго до початку стрільби. Її автор просить не називати те, що відбувається терактом.
Університет, де сталася стрілянина, опублікував звернення до студентів і працівникам. Про це повідомляється в Telegram-каналі вузу.
Якщо ви на даний момент знаходитеся в університеті, якщо ви перебуваєте в аудиторії, будь ласка, постарайтеся закритися зсередини і залишатися всередині, — йдеться в повідомленні.
Крім того, студентів і працівників вузу закликали залишити територію кампусу, якщо у них є така можливість. Також керівництво університету попросило учнів, які тільки їдуть до вузу, повернутися додому.
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