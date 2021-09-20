За мою отставку предлагают 50-100 тысяч — Разумков

https://racurs.ua/n160415-za-mou-otstavku-predlagaut-50-100-tysyach-razumkov.html

Ракурс

Отставка спикера Рады Дмитрия Разумкова стоит от 50 до 100 тыс. за голос.

Об этом 20 сентября на заседании согласительного совета парламента заявил сам Разумков.

Он не уточнил, о какой валюте идет речь, но сказал, что «кто-то кому-то предлагает деньги за голос за некоторые отставки».

Не понимаю, кто ведет переговоры, но это точно не влияет положительно на имидж Рады на фоне всего того, что происходит с нашими коллегами, — заявил во вступительном слове Разумков.

Он сказал, что официально обратится к антикоррупционным органам по этому поводу, но заявил, что просит считать обнародованные на согласительном совете данные депутатским обращением.

Я советую заканчивать разгонять истории и вешать ярлыки о том, кто на каких олигархов работает. Это плохая история, потому что можно на себя выйти, — сказал спикер.

Председатель Рады находится сейчас на больничном, поскольку повторно заразился коронавирусом.

На прошлой неделе Разумков оказался в центре скандала в эфире ток-шоу Савика Шустера. Там он оппонировал председателю фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии и своему первому заместителю в Раде Руслану Стефанчуку.

Напомним, что летом отношения спикера Рады с Банковой ухудшились. Разумков откровенно оппонирует Офису президента, а в сентябре он поддержал предложение направить в Венецианскую комиссию принятый летом в первом чтении закон Зеленского об олигархах. После этого против спикера развернулась медийная атака СН.