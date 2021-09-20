Володимир Зеленський, фото: «Укрінформ»

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Володимир Зеленський, президент України, полетів до США для участі в 76-й сесії Генеральній асамблеї ООН.

Виступ Зеленського має відбутися у другій половині дня 22 вересня. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Зазначається, що в Зеленського заплановане проведення у США низки двосторонніх зустрічей, зокрема з лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій, серед яких і генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Крім того, у Зеленського заплановані зустрічі з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою в США.

Нагадаємо, прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров раніше заявляв, що президент планує підняти питання Криму під час виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН. Зокрема, він планує розповісти про Кримську платформу та запросити світові країни приєднатися до неї.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»