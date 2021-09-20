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Владимир Зеленский, фото: «Укринформ»

Зеленский полетел в США на Генассамблею ООН — СМИ

20 сен 2021, 17:50
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Владимир Зеленский, президент Украины, улетел в США для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Выступление Зеленского должно состояться во второй половине дня 22 сентября. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что у Зеленского запланировано проведение в США ряда двусторонних встреч, в частности с лидерами других государств и представителями международных организаций, среди которых и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Кроме того, у Зеленского запланированы встречи с представителями бизнеса и инвесторами, а также с украинской общиной в США.


Напомним, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров ранее заявлял, что президент планирует поднять вопрос Крыма во время выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН. В частности, он планирует рассказать о Крымской платформе и пригласить мировые страны присоединиться к ней.

Источник: «Интерфакс-Украина»


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