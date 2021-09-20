Автора версии убийства Шеремета уволили из полиции

Коваль. Фото: Вести

https://racurs.ua/n160447-avtora-versii-ubiystva-sheremeta-uvolili-iz-policii.html

Ракурс

Убийство Шеремета до сих пор расследуют, но уже без первого заместителя главы Национальной полиции Евгения Коваля.

До этого он был известен как руководитель следственно-оперативной группы, который был автором основной версии убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает «Слидство. Инфо».

Декларацию перед увольнением с должности Коваль подал еще на прошлой неделе. Сам следователь считает, что причина его увольнения — политическая.

Причина увольнения наверное политическая. Потому что по работе вопросов нет, — заявил Коваль.

По данным Нацагентства по предупреждению коррупции, декларацию перед увольнением подают в течение 20 рабочих дней после увольнения. Если верить декларации Евгения Коваля, его последним рабочим днем было 20 августа этого года. Он также получил более 830 тыс. грн выплат после увольнения.

Заметим, что первым заместителем руководителя Нацпола Евгения Коваля назначили в сентябре 2019 года. Перед этим он возглавлял Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Как первый заместитель главы Нацпола Коваль также возглавлял криминальную полицию. Он, в частности, руководил следственно-оперативной группой, расследовавшей убийство журналиста Павла Шеремета. Материалы следствия по этому делу вызвали немало вопросов у общественности.

Напомним, ранее мы сообщали, что дело Шеремета, которое до сих пор расследуют, вызывает вопросы у общества по качеству и профессионализму работы следователей/ В то же время новый глава Министерства внутренних дел (МВД) Денис Монастырский считает, что давать оценку следствию стоит только после приговора суда.

Источник: Слидство. Инфо