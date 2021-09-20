В ряде регионов Украины 21 сентября ожидаются осадки, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n160446-dojdi-na-severe-i-vostoke-pogoda-v-ukraine-na-21-sentyabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 21 сентября продолжит оставаться достаточно прохладной из-за поступления холодных воздушных масс с северо-запада.

Температура ночью будет опускаться до +1…+7, в западных областях возможны заморозки на поверхности почвы. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 20 сентября будет пасмурной, в течение суток ожидаются осадки. Столбики термометров ночью опустятся до +5…+7°, днем поднимутся до +7…+9°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове также будет пасмурной, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +4…+6°, днем — +9…+11°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе предполагает небольшой дождь ночью, днем — без осадков, переменная облачность. Термометры ночью покажут +8…+10°, днем — +13…+15°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет с осадками в течение суток. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +7…+9° ночью и +12…+14° днем. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 21 сентября будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Источник: Gismeteo