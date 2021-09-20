Яма под колеей. Фото: Укрзализныця

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«Укрзализныця» высадила пассажиров поезда Киев-Черновцы посреди села Мамалыга из-за того, что под путями образовалась гигантская яма — в нее засыпали уже шесть вагонов гравия.

Путешественников доставляли к месту назначения автобусами, поскольку продолжать движение поезда было чрезвычайно опасно. Об этом сообщает «Украина 24».

Грунт подмыло дождями, и в пещеру он ушел мгновенно. В яму высыпали уже шесть вагонов гравия, но она слишком глубокая. Поэтому восстановительные работы продолжаются до сих пор. Поезд Черновцы — Киев в 19.46 отправится измененным маршрутом через Тернопольскую область, — заявили в «Укрзализныце».

О ходе ремонтных работ рассказал руководитель пассажирского направления «Укрзализныци» Александр Перцовский. По его словам, около шести грузовиков с гравием были выгружены, но карстовая пещера их съела. По оценкам специалистов, засыпка ямы может затянуться еще на двое-трое суток.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Укрзализныця» изменила маршрут движения поезда «Черновцы-Киев» из-за подмыва почвы, который привел к провалу в земляном полотне в районе карстовых пещер на перегоне Новоселица — Мамалыга в Черновицкой области.

Источник: Украина 24