Яма під колією. Фото: Укрзалізниця

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«Укрзалізниця» висадила пасажирів потягу Київ-Чернівці посеред села Мамалига через те, що під колією утворилася гігантська яма — у неї засипали вже шість вагонів гравію.

Подорожувальників доправляли до місця призначення автобусами, оскільки рушати потягом було надзвичайно небезпечно. Про це повідомляє «Україна 24».

Ґрунт підмило дощами, і в печеру він пішов миттєво. У яму висипали вже шість вагонів гравію, але вона занадто глибока. Тож відновлювальні роботи тривають і досі. Потяг Чернівці — Київ о 19.46 вирушить зміненим маршрутом через Тернопільську область, — заявили в «Укрзалізниці».

Про хід ремонтних робіт розповів керівник пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. За його словами, близько шести вантажівок із гравієм було закинуто, але карстова печера їх з’їла. За оцінками спеціалістів, засипання ями може затягнутися ще на дві-три доби.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Укрзалізниця» змінила маршрут руху потягу «Чернівці-Київ» через підмив ґрунту, який призвів до провалу в земляному полотні в районі карстових печер на перегоні Новоселиця — Мамалига в Чернівецькі області.

Джерело: Україна 24