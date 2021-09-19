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Ракурс
Через підмив ґрунту стався провал у земляному полотні, фото: «Укрзалізниця»

Потяг «Чернівці-Київ» змінив маршрут через провал у землі (ФОТО)

19 вер 2021, 22:00
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«Укрзалізниця» змінила маршрут руху потягу «Чернівці-Київ» через підмив ґрунту, який призвів до провалу в земляному полотні в районі карстових печер на перегоні Новоселиця — Мамалига у Чернівецькі області.

Відновлювальні роботи вже ведуться, проте займуть щонайменше 10 годин, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Зазначається, що у зв’язку з цим поїзд № 118 «Чернівці-Київ» відправленням з Чернівців о 19.46 поїде через Заліщики та Тернопіль. З маршруту будуть виключені зупинки на таких станціях:

  • Новоселиця;
  • Ларга;
  • Кам’янець-Подільський;
  • Дунаївці;
  • Гречани.

За пасажирами на цих станціях «Укрзалізниця» відправила три вагони, які доставлять їх до Хмельницького, куди із затримкою орієнтовно на одну годину прибуде об’їзним маршрутом поїзд № 118.


Через підмив ґрунту стався провал у земляному полотні, фото: «Укрзалізниця»

Джерело: Ракурс


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