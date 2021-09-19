Из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне, фото: «Укрзализныця»

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«Укрзализныця» изменила маршрут движения поезда «Черновцы-Киев» из-за подмыва почвы, который привел к провалу в земляном полотне в районе карстовых пещер на перегоне Новоселица — Мамалыга в Черновицкой области.

Восстановительные работы уже ведутся, однако займут как минимум 10 часов, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Отмечается, что в связи с этим поезд № 118 «Черновцы-Киев» отправлением из Черновцов в 19.46 поедет через Залещики и Тернополь. Из маршрута будут исключены остановки на таких станциях:

Новоселица;

Ларга;

Каменец-Подольский;

Дунаевцы;

Гречаны.

За пассажирами на этих станциях «Укрзализныця» отправила три вагона, которые доставят их в Хмельницкий, куда с задержкой ориентировочно на один час прибудет объездным маршрутом поезд № 118.