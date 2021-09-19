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Ракурс
Из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне, фото: «Укрзализныця»

Поезд «Черновцы-Киев» изменил маршрут из-за провала в земле (ФОТО)

19 сен 2021, 22:00
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«Укрзализныця» изменила маршрут движения поезда «Черновцы-Киев» из-за подмыва почвы, который привел к провалу в земляном полотне в районе карстовых пещер на перегоне Новоселица — Мамалыга в Черновицкой области.

Восстановительные работы уже ведутся, однако займут как минимум 10 часов, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Отмечается, что в связи с этим поезд № 118 «Черновцы-Киев» отправлением из Черновцов в 19.46 поедет через Залещики и Тернополь. Из маршрута будут исключены остановки на таких станциях:

  • Новоселица;
  • Ларга;
  • Каменец-Подольский;
  • Дунаевцы;
  • Гречаны.

За пассажирами на этих станциях «Укрзализныця» отправила три вагона, которые доставят их в Хмельницкий, куда с задержкой ориентировочно на один час прибудет объездным маршрутом поезд № 118.


Из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне, фото: «Укрзализныця»

Источник: Ракурс


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