Ракурсhttps://racurs.ua/
Из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне, фото: «Укрзализныця»
Поезд «Черновцы-Киев» изменил маршрут из-за провала в земле (ФОТО)https://racurs.ua/n160399-poezd-chernovcy-kiev-izmenil-marshrut-iz-za-provala-v-zemle-foto.htmlРакурс
«Укрзализныця» изменила маршрут движения поезда «Черновцы-Киев» из-за подмыва почвы, который привел к провалу в земляном полотне в районе карстовых пещер на перегоне Новоселица — Мамалыга в Черновицкой области.
Восстановительные работы уже ведутся, однако займут как минимум 10 часов, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Отмечается, что в связи с этим поезд № 118 «Черновцы-Киев» отправлением из Черновцов в 19.46 поедет через Залещики и Тернополь. Из маршрута будут исключены остановки на таких станциях:
- Новоселица;
- Ларга;
- Каменец-Подольский;
- Дунаевцы;
- Гречаны.
За пассажирами на этих станциях «Укрзализныця» отправила три вагона, которые доставят их в Хмельницкий, куда с задержкой ориентировочно на один час прибудет объездным маршрутом поезд № 118.
Читайте также
.