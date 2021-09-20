Фази Місяця по-різному впливають на сон чоловіків і жінок – в чому різниця. Фото: crello

https://racurs.ua/ua/n160444-fazy-misyacya-po-riznomu-vplyvaut-na-son-cholovikiv-i-jinok-v-chomu-riznycya.html

Ракурс

Порушення сну можуть відбуватися через різні причини. Вчені вирішили перевірити, як Місяць впливає на якість сну.

Шведські дослідники провели одну з найбільших робіт на цю тему. Результати опубліковані в журналі Science of the Total Environment.

У дослідженні взяли участь 852 людини, які проживають у Швеції, у віці від 22 до 81 року. Протягом декількох років учені вимірювали дані полісомнографії випробовуваних, щоб визначити початок, тривалість та якість сну протягом однієї ночі.

З’ясувалося, що місячні цикли дійсно дуже впливають на людський сон. У міру наростання місячного циклу якість сну у чоловіків знижувалася на 3,4%, також збільшувався час бадьорості в середньому на 20 хвилин на добу. Виявлено було і порушення стадій сну.

Жінки, які брали участь у дослідженні, в середньому спали на 12 хвилин менше в період зростаючого Місяця. Але загалом ефекти від впливу місячних фаз були більш виражені у чоловіків, ніж у жінок.

Нагадаємо, вчені опитали 991 людину з 79 країн світу про якість сну під час пандемії. Згідно з дослідженням, у 6 з 10 людей з’явилися проблеми зі сном під час пандемії COVID-19. Майже дві третини опитаних мали справу з патерном «затримки фази сну» (delayed sleep). Це було пов’язане зі зміною тривалості сну, пізнім засинанням і частими кошмарами.

Джерело: Science of the Total Environment