Вибух у Дніпрі. Фото: Информатор

https://racurs.ua/ua/n160443-rvonulo-1-2-kg-trotylu-slidstvo-dopovnylo-versiyi-pro-vybuh-u-dnipri.html

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Вибух у Дніпрі розслідують у поліції — наразі розглядають дві можливі версії щодо інциденту, унаслідок якого загинули речниця управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Дар’я Гречищева й інструктор-парамедик Олексій Кавлак.

Вибух міг бути пов’язаний із професійною діяльністю загиблих або ж із «неприязними стосунками з певним колом осіб». Про це повідомив заступник керівника обласної прокуратури Олександр Савенко під час брифінгу.

За його словами, загиблі мали активну громадську позицію — були волонтерами, інструкторами-парамедиками та займалися доволі активною діяльністю. Неодноразово перебували в зоні ООС.

Олександр Савенко також повідомив, що вилучене під час обшуку вдома в загиблого інструктора поки вивчають експерти.

Сила вибуху — від 1 до 2 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Де був епіцентр вибуху, поки досліджують, — сказав Савенко.



Він пояснив, що правова кваліфікація — «терористичний акт» — пов’язана з тим, що вибух стався в громадському місці, поблизу від центру міста. Представник прокуратури також попросив очевидців події звертатися до слідчих, аби надати додаткову інформацію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибух автомобіля в Дніпрі, який стався близько 9.00 15 вересня, поліція попередньо кваліфікує як терористичний акт. Унаслідок вибуху загинуло двоє осіб, які перебували в транспортному засобі Nissan Primer — чоловік і жінка.