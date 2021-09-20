Взрыв в Днепре. Фото: Информатор

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Взрыв в Днепре расследуют в полиции — пока рассматривают две возможные версии относительно инцидента, в результате которого погибли пресс-секретарь управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Дарья Гречищева и инструктор-парамедик Алексей Кавлак.

Взрыв мог быть связан с профессиональной деятельностью погибших или с «неприязненными отношениями с определенным кругом лиц». Об этом сообщил заместитель руководителя областной прокуратуры Александр Савенко во время брифинга.

По его словам, погибшие имели активную гражданскую позицию — были волонтерами, инструкторами-парамедиками и занимались довольно активной деятельностью. Неоднократно находились в зоне ООС.

Александр Савенко также сообщил, что изъятое при обыске дома у погибшего инструктора пока изучают эксперты.

Сила взрыва — от 1 до 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. Где был эпицентр взрыва, пока исследуют, — сказал Савенко.



Он рассказал, что правовая квалификация — «террористический акт» — связана с тем, что взрыв произошел в общественном месте, вблизи от центра города. Представитель прокуратуры также попросил очевидцев происшествия обращаться к следователям, чтобы предоставить дополнительную информацию.

Напомним, ранее мы сообщали, что взрыв автомобиля в Днепре, который произошел около 9.00 15 сентября, полиция предварительно квалифицирует как террористический акт. В результате взрыва погибли два человека, находившихся в транспортном средстве Nissan Primer — мужчина и женщина.