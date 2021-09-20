В мире продолжается вакцинация от коронавируса, фото: Modern Healthcare

https://racurs.ua/n160442-tretu-dozu-vakciny-ot-koronavirusa-nachnut-vvodit-v-chehii-detali.html

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В Чехии на фоне роста заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 жителям начнут вводить третью дозу вакцины.

Министерство здравоохранения страны рекомендовало вводить третью дозу вакцины людям, которые старше 60 лет, а также медицинским работникам и другим гражданам, которые находятся в группе риска. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что сегодня, 20 сентября, около 8 тыс. человек в Чехии получили от властей сообщение, что они имеют право на получение третьей дозы вакцины.

Для дополнительных доз будут использоваться вакцины Pfizer и Moderna.

Получить третью дозу вакцины в Чехии можно будет не раньше, чем спустя восемь месяцев после второй. Люди с ослабленной иммунной системой и серьезными заболеваниями смогут получить «бустерную» дозу спустя четыре недели после обычной.

Отмечается, что «бустерные» вакцины будут вводить в пунктах вакцинации в больницах, поскольку большинство центров массовой вакцинации закрывают из-за падения интереса.

В Чехии с населением 10,7 млн человек уже вакцинированы 5,9 млн человек.

Источник: Associated Press