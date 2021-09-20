У світі триває вакцинація від коронавірусу, фото: Modern Healthcare

https://racurs.ua/ua/n160442-tretu-dozu-vakcyny-vid-koronavirusu-pochnut-vvodyty-u-chehiyi-detali.html

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У Чехії на тлі зростання захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 жителям почнуть вводити третю дозу вакцини.

Міністерство охорони здоров’я країни рекомендувало вводити третю дозу вакцини людям, які старші 60 років, а також медичним працівникам та іншим громадянам, які перебувають у групі ризику. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Зазначається, що сьогодні, 20 вересня, близько 8 тис. осіб у Чехії отримали від влади повідомлення, що вони мають право на отримання третьої дози вакцини.

Для додаткових доз використовуватимуться вакцини Pfizer та Moderna.

Отримати третю дозу вакцини у Чехії можна буде не раніше, ніж через вісім місяців після другої. Люди з ослабленою імунною системою і серйозними захворюваннями зможуть отримати «бустерну» дозу через чотири тижні після звичайної.

Зазначається, що «бустерні» вакцини вводитимуть у пунктах вакцинації в лікарнях, оскільки більшість центрів масової вакцинації закривають через падіння інтересу.

У Чехії з населенням 10,7 млн осіб вже вакциновані 5,9 млн людей.

Джерело: Associated Press