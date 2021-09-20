Нардепи СН «засіяли» свої округи на Львівщині грошима з бюджету

Железняк. Фото: UA Rating

https://racurs.ua/ua/n160441-nardepy-sn-zasiyaly-svoyi-okrugy-na-lvivschyni-groshyma-z-budjetu.html

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Ярослав Железняк, нардеп від партії «Голос», звинуватив кількох нардепів у тому, що вони беруть кошти в Офісі президента на свої округи.

Таку заяву він зробив на своїй сторінці Facebook.

За його словами, у відповідному фінансуванні він підозрює нардепок зі Львівщини — Галину Васильченко та Наталю Піпу.

Якимось дивом 20 серпня 2021 року рішенням КМУ № 975 їм виділили мінімум 20 млн грн на обрані об'єкти по новому механізму отримання лояльності депутатів — «інфраструктурній субвенції» (те саме, що й соцеконом, який у всі попередні роки традиційно виділяли лояльним депутатам-мажоритарникам, готовим підтримувати будь-які ініціативи влади), — написав Железняк.



Він зазначив, що про отримання грошей свідчать офіційні документи, а також народні обраниці підтвердили інформацію у своїх соцмережах. Железняк також наголосив, що депутати окремого об'єднання «Справедливість», які вийшли з «Голосу», почали ходити в Офіс президента. Железняк закликав депутатів відмовитися від такої «співпраці» з владою, а також від грошей на округи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в «Слузі народу» не погоджуються з пропозиціями апарату Ради щодо порядку денного наступного робочого тижня в пленарній залі. СН вимагає включити в нього голосування в другому читанні законопроектів про олігархів і зміни до податкового кодексу.