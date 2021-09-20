Нардепы СН «засеяли» свои округа на Львовщине деньгами из бюджета

Железняк. Фото: UA Rating

https://racurs.ua/n160441-nardepy-sn-zaseyali-svoi-okruga-na-lvovschine-dengami-iz-budjeta.html

Ракурс

Ярослав Железняк, нардеп от партии «Голос», обвинил нескольких нардепов в том, что они берут деньги в Офисе президента на свои округа.

Такое заявление он сделал на своей странице Facebook.

По его словам, в соответствующем финансировании он подозревает нардепов из Львовщины — Галину Васильченко и Наталья Пипу.

Каким-то чудом 20 августа 2021 решением КМУ № 975 им выделили минимум 20 млн грн на выбранные объекты по новому механизму получения лояльности депутатов — «инфраструктурной субвенции» (то же, что и соцеконом, который во все предыдущие годы традиционно выделяли лояльным депутатам-мажоритарщикам, готовым поддерживать любые инициативы власти), — написал Железняк.



Он отметил, что о получении денег свидетельствуют официальные документы, а также народные избранницы подтвердили информацию в своих соцсетях. Железняк также подчеркнул, что депутаты отдельного объединения «Справедливость», которые вышли из «Голоса», начали ходить в Офис президента. Железняк призвал депутатов отказаться от такого «сотрудничества» с властью, а также денег на округа.

Напомним, ранее мы сообщали, что в «Слуге народа» не согласны с предложениями аппарата Совета по повестке дня следующей рабочей недели в пленарном зале. СН требует включить в него голосования во втором чтении законопроектов об олигархах и изменения в Налоговый кодекс.