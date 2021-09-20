Адель. Фото: Instagram

https://racurs.ua/n160440-pevica-adel-zakrutila-novyy-roman-i-pokazala-izbrannika-foto.html

Ракурс

Адель, известная британская певица, подтвердила слухи о своем новом романе. Избранником звезды стал спортивный агент Рич Пол.

Певица впервые опубликовала фото с новым возлюбленным в своем Instagram-аккаунте.

На фото артистка была одета в белое платье, а ее новый партнер надел костюм. Под стильным черно-белым фото Адель оставила подпись в виде сердца.

Отметим, что слухи об отношениях Адель и спортивного агента появились еще в середине лета. Пару заметили вместе во время пятого матча финала НБА.

Рич Пол — основатель компании Klutch Sports Group и глава UTA Sports. Кроме того, он является спортивным агентом таких американских баскетболистов, как Леброн Джеймс, Бен Симмонс, Тристан Томпсон-младший Смит, и представляет интересы Дреймонда Грина и Энтони Дэвиса.

До этого Адель встречалась с бизнесменом Саймоном Конекки, у них родился сын Анджело. Пара тайно поженилась на закрытой церемонии в своем доме в Лос-Анджелесе. В 2019 году певица подала на развод, в марте текущего года пара официально развелась.

Напомним, ранее мы сообщали, что британская певица Адель вляпалась в скандал после показа скетча о секс-туризме в Африке. Ролик показали в шоу Saturday Night Live. Зрители обвинили певицу в пропаганде стереотипов относительно темнокожих мужчин.