ЕС отреагировал на выборы в оккупированном Крыму. Фото: Прямой

https://racurs.ua/n160439-es-otreagiroval-na-vybory-v-okkupirovannom-krymu.html

Ракурс

Выборы в Госдуму России проходили с нарушениями из-за привлечения к голосованию жителей Крыма и Донбасса. Европейский Союз (ЕС) заявил, что не признает результаты российских выборов в Крыму.

Также ЕС обеспокоен целенаправленными действиями власти РФ, которая накануне выборов в Госдуму раздала российские паспорта украинским гражданам на временно оккупированных территориях. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщил представитель Евросоюза Питер Стано.

Мы никогда не будем признавать выборы в незаконно аннексированном Крыму, потому что Крым — это Украина. Призываем Россию воздержаться от действий, которые идут вопреки обязательствам, исходящих из минских соглашений, — заявил он.

«Единая Россия», по предварительным данным, получает в Государственной думе порядка 120 мандатов по федеральному списку и 195 — по одномандатным округам, что в совокупности обеспечит партии конституционное большинство в нижней палате.

Таким образом партия предварительно получает порядка 315 мест в парламенте, что обеспечивает ей конституционное большинство (более 300 из 450 мест).

Напомним, Киев выразил протест и приговорил противоправную организацию и проведение Россией 17−19 сентября выборов депутатов в Государственную думу РФ на временно оккупированной территории Крыма и двух областей востока Украины. МИД рассматривает голосование как продолжение нарушения Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.