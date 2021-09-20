Сергей Шкарлет, фото: Министерство образования и науки Украины

https://racurs.ua/n160438-19-letniy-student-na-kievschine-umer-ne-ot-vakcinacii-uveryaut-v-minobrazovaniya.html

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Смерть 19-летнего студента Украинского гуманитарного института, который 13 сентября умер спустя несколько часов после вакцинации от коронавируса, произошла не из-за прививки.

Министр образования Украины Сергей Шкарлет заявил об этом сегодня, 20 сентября, во время торжественного открытия Форума Всеукраинской недели дошкольного «Дошкольное образование Украины 30», сообщает агентство «Укринформ».

Там причина, она будет обнародована, причина не в вакцинации. Есть несколько побочных явлений, но вакцинации сегодня наш с вами залог успешного образовательного процесса, — заявил Шкарлет.

Министр также призвал педагогов обращаться за разъяснениями относительно вакцинации и ее последствий к профильным врачам и центру предоставления консультации Министерства здравоохранения.

По словам Шкарлета, тренды Украины свидетельствуют, что сегодня пандемия COVID- 19 перерастает в «пандемию невакцинированных».

Задумайтесь об этом. В городах, в областях, в районах нужно активно и достаточно взвешенно и разумно относиться к вакцинации, — подчеркнул министр.



Напомним, предварительной причиной смерти 19-летнего студента на Киевщине была названа «сердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность».

Истчоник: «Укринформ»