Сергій Шкарлет, фото: Міністерство освіти і науки України

https://racurs.ua/ua/n160438-19-richnyy-student-na-kyyivschyni-pomer-ne-vid-vakcynaciyi-zapevnyaut-u-minosvity.html

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Смерть 19-річного студента Українського гуманітарного інституту, який 13 вересня помер через кілька годин після вакцинації від коронавірусу, сталася не через щеплення.

Міністр освіти України Сергій Шкарлет заявив про це сьогодні, 20 вересня, під час урочистого відкриття Форуму Всеукраїнського тижня дошкілля «Дошкільна освіта України 30», повідомляє агентство «Укрінформ».

Там причина, вона буде оприлюднена, причина не в вакцинації. Є декілька побічних явищ, але вакцинування сьогодні є наша з вами запорука успішного освітнього процесу, — заявив Шкарлет.

Міністр також закликав освітян звертатися за роз’ясненнями стосовно вакцинації та її наслідків до профільних лікарів та центру надання консультації Міністерства охорони здоров’я.

За словами Шкарлета, тренди України свідчать, що сьогодні пандемія COVID- 19 переростає в «пандемію невакцинованих».

Задумайтесь про це. В містах, в областях, в районах треба активно і досить виважено і розумно ставитися до вакцинації, — наголосив міністр.



Нагадаємо, попередньою причиною смерті 19-річного студента на Київщині була вказана «серцево-легенева недостатність. Набряк легень. Гостра коронарна недостатність».

Джерело: «Укрінформ»